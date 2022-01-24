إيطاليا تبدأ انتخاب رئيس جديد للبلاد.. و«دراجى» مرشح للفوز

يبدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الإثنين، انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، ليخلف الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا، ومن المقرر أن يدلي نحو 1009 أعضاء من مجلسى مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن المناطق والأقاليم التي لديها حكم ذاتي، بأصواتهم بدءا من الساعة الثالثة عصر اليوم، وفقا لصحيفة «كوريارى ديلا سيرا» الإيطالية.

ويشترط لفوز المرشح حصوله على أغلبية الثلثين، خلال أول 3 جولات من التصويت، وبعد ذلك تكون الأغلبية المطلقة (50%+1) كافية، كما أنه لا يمكن للمشرعين إجراء إلا تصويتا واحدا في اليوم، مما يجعل إمكانية معرفة الفائز في اليوم الأول من التصويت أمرا صعبا، ومن المتوقع عدم إعلان الرئيس الجديد قبل الخميس المقبل.

المرشح المحتمل فوزه برئاسة إيطاليا

يعد رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجى، هو المرشح الأكثر حظا للفوز بمنصب رئيس الجمهورية الجديد في إيطاليا، إذ استمرت مفاوضات عدة الأسابيع الماضية في روما بشأن كيفية استمرار حكومته، التي تتضمن تمثيلا لكافة الأحزاب الرئيسية في البرلمان، حيث إن انتخاب رئيس جديد للدولة سيؤثر على مستقبل حكومة «دراجي» التي تحاول احتواء موجة فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وانسحب رويس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، أمس السبت، من الترشح للرئاسة الإيطالية قبل وقت قصير من بدء التصويت، مما عزز احتمال فوز «دراجي» برئاسة الدولة.

وقال «برسلكوني»، إنه استطلع آراء المشرعين قبل الانتخابات الرئاسية، ولم ينجح في الحصول على تأييد كافي مما دفعه إلى الانسحاب، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستى».

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي، قد أعلن، ديسمبر الماضى، أن من المقرر اجتماع البرلمان في 24 يناير، لبدء التصويت على انتخاب رئيس جديد للدولة ليحل محل الرئيس سيرجيو ماتاريلا.