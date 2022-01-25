هل يتعارض دواء كورونا الجديد مع اللقاح؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن دواء كورونا الجديد الذي وفرته مصر مثل عقار مولنوبيرافير، أو عقار «إيفوشيلد»، من خلال التعاقد مع شركة «أسترازينكيا» لتأمين حصة مصر، لا يتعارض مع لقاح كورونا، متابعًا أن اللقاحات تعمل على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

استخدامات دواء كورونا الجديد

وتابع عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقاقير تعمل على علاج الشخص المصاب بفيروس كورونا، كما تقلل الأعراض التي تظهر على المصاب، موضحًا أنه المريض يتلقى العلاج في الـ5 أيام الأولى من الإصابة.

وأشار عبدالغفار، إلى تطعيم نحو 63 مليون مواطن بلقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وطمأن المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مؤكدًا أنه لم يرد حتى الآن، تسجيل أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة على الحاصلين على لقاح كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة.

ولفت عبدالغفار، إلى كافة التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من أجل التوسع في عملية التطعيمات وتوفير اللقاحات في مراكز تلقي لقاح كورونا وأكشاك المترو والسكك الحديد والمولات التجارية، موضحًا أن الحصول على اللقاح لا يحتاج إلى تسجيل في هذه الأماكن وما تحتاجه هو البطاقة الشخصية فقط.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس وغيره من الأمراض المعدية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، ودعت المواطنين باستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.