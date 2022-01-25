خروج 3 مصابين في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالإسماعيلية من المستشفى

قالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن ثلاثة مصابين في حادث تصادم سيارة مع توك توك، خرجوا من المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأضافت المصادر أنه تم إجراء الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين للاطمئنان على صحتهم، وجرى وضعهم تحت الملاحظة لنحو 15 ساعة منذ استقبالهم في قسم الطوارئ.

تفاصيل حادث تصادم سيارة مع توك توك

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم السيارة رقم «7251 ر د ع مصر» مع توك توك بدون لوحات معدنية، أمام منطقة المنايف على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث التصادم

وقالت المصادر الطبية بالمستشفى، إن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أمل حامد متولي، 40 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي في الرأس، وبسمة سيد شعيب، 15 عاما، مصابة بكسر بالفك السفلي واشتباه بكسر في العمود الفقري، وسهام عبدالله عبداللطيف، 40 عاما، مصابة بكدمات وسحجات في الجسم، وجميعهم من المنايف التابعة لدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وقالت المصادر الطبية، إن حالة المصابين مستقرة، وخضعوا لفحص طبي شامل للتأكد من عدم وجود أي نزيف داخلي أو كسور مضاعفة في الجسم.