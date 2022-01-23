مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالأقصر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بين منطقتي الهنادي والدير، التابعتين لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة إسنا بالواقعة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف الأقصر، لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة، فيما نُقلت الجثث لمشرحة المستشفى، لحين خروج تصريحات الدفن واستلام الجثث من قبل ذويهم.

بلاغ لمدير الأمن

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا برئاسة الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص أجرة، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من الركاب، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل جميع المصابين والمتوفين لمستشفى إسنا المركزى جنوب محافظة الأقصر، لعلاج المصابين واستخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

التشخيص المبدئي

واستقبلت مستشفى إسنا المركزي المصابين ويتم علاجهم حاليًا، حيث تبين من التشخيص المبدئي وجود كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم لدى جميع المصابين، والذين تم نقلهم بواسطة مرفق إسعاف الأقصر تحت إشراف الدكتور معمر حافظ، مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف.

ونُقلت جثث المتوفين في الحادث لمشرحة المستشفى، وفي انتظار خروج تصاريح الدفن، لتسلم الجثث ودفنها من قبل أهالي المتوفين، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، لمعرفة ملابساتها، وجار عرضها على النيابة.