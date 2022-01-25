إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم شرق النيل ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات، صباح اليوم الثلاثاء ، في حادث مروري إثر تصادم دراجة نارية بسيارة، أمام مصنع السويسرية شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

أمن بني سويف يتلقى بلاغا بحادث تصادم شرق النيل

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أمام مصنع السويسرية شرق النيل، ووجود حالات إصابة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في حادث شرق النيل

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «أحمد رجب فكري، 30 سنة، مقيم محافظة المنيا، عامل بمصنع الشيكولاتة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع جروح وسحجات بالجسم، وأحمد علي معوض، 37 سنة، عامل بمصنع الشيكولاتة، مقيم محافظة الفيوم، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، مع سحجات وكدمات بالجسم، وأبوالجود محمود، 19 سنة، مقيم قرية أهناسيا الخضرا، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، مع جروح وسحجات بالجسم، محمد أبوالسعود محمد، 15 سنة، مقيم قرية أهناسيا الخضرا، مصابا بجرح بفروة الرأس حوالي 5 سم مع اشتباه خلع بكعب القدم الأيمن»، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.