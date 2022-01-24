وزير الخارجية: يجب تمويل الدول النامية المتضررة من التغير المناخي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، إن قمة المناخ cop 26، التي عقدت في جلاكسو أسهمت في بناء تطلعات كبيرة للحد من الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي، وأكد أنه يتم البناء على تلك التطلعات التي ناقشتها القمة مع الدول المعنية والأعضاء، خلال قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للوزير، في لقاء أدارته سوزان كلارك رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، وخلال انعقاد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27.

دور مجتمع الأعمال في التغيرات المناخية

وأكد وزير الخارجية، أن مجتمع الأعمال يقع عليه دور في التغيرات المناخية من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة أنه لا بد من تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية خاصة النامية.

وأشار إلى أنه من المهم تمويل الدول النامية؛ تأكيدًا على مصداقية الدول المتقدمة، ولتحقيق التنمية المستدامة لبقية الدول.

استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وعقدت غرفة التجارة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، منتدى موسع على خلفية استضافة مصر رسميًا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في عام 2022، وهو المؤتمر الذي يركز المنتدى على الطرق التي يمكن للحكومات والقطاع الخاص العمل من خلالها معًا للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحدي المناخي عبر الاقتصاد.

كما يسعى المؤتمر العالمي إلى بناء الزخم للمناقشة العالمية المؤدية إلى COP27، مع التركيز على مساهمة ودور القطاع الخاص في التكيف مع المناخ، والتخفيف من آثارها.