«الداخلية» توزع هدايا على المواطنين بمشاركة ذوي الهمم احتفالا بعيد الشرطة «صور»

احتفلت مديرية أمن القاهرة مع المواطنين بالشوارع والميادين، اليوم، بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة؛ وذلك من خلال أتوبيس مكشوف مجهز يستقله ضباط من مختلف جهات المديرية، وبمشاركة عدد من أطفال مبادرة «قادرون باختلاف» يوزعون الهدايا العينية والشيكولاتة والورود على المواطنين.

عيد الشرطة الـ70 شعار الهدايا

وشملت الهدايا أدوات مدرسية، ولعب أطفال، ومطويات إرشادية وأكواب وكمامات ومطهرات، وجميعها تحمل شعار عيد الشرطة الـ70.

المواطنون يؤكدون اعتزازهم بتضحيات رجال الشرطة

واستقبل المواطنون رجال الشرطة بالترحاب، مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم لما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية.

وفي نهاية اليوم، تم دعوة أطفال مبادرة قادرون باختلاف لمأدبة غداء بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل.