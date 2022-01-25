رجال المرور يوزعون الورود والحلوى على المواطنين بالغربية في عيد الشرطة

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، قيام عدد من ضباط وأفراد الشرطة بتوزيع الورود والحلوى على المواطنين، ضمن احتفالات الذكرى الـ70 لعيد الشرطة، وهو ما لاقى استحسان المواطنين بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

ضباط الشرطة يحتفلون مع المواطنين في شوارع الغربية

ورصدت «الوطن»، رجال المرور بالغربية، أثناء توزيع كروت معايدة على أبناء محافظة الغربية، مدون عليها: «كل سنة والشعب المصري بخير.. الشرطة في خدمة شعبها».

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وشارك مساعد وزير الداخلية بمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة في وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول والنصب التذكاري لشهداء الواجب الوطني من أبناء الشرطة.

كما عزفت الأغاني الوطنية وقرعت الطبول والمقطوعات الموسيقية الوطنية، الأمر الذي نال إعجاب الحاضرين، مرددين كلمات النشيد الوطني.

خدمات مرورية تزامنا مع الطقس السيئ

وأصدر مدير أمن الغربية تعليمات إلى العميد وائل حموده مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، بتخصيص طواقم أمنية ثابتة ومتحركة من رجال المرور بمحيط الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها تزامنا مع ظروف الأحوال الجوية والطقس السيئ.