البرتقال والرمان والبصل أبرز الحاصلات المصرية المرفوضة أوروبيا في 2021

تصدرت قائمة منتجات الخضراوات والفاكهة قائمة الحاصلات الزراعية المصدرة، التي جرى رفضها من جانب دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وكشفت بيانات، تضمنها تقرير أعدته وزارة التجارة والصناعة حول موقف صادرات الحاصلات الزراعية والغذائية في دول الاتحاد الأوروبي، أن البرتقال والرمان والبصل والفلفل استحوذ على النسبة الأكبر من المنتجات المرفوضة لأسباب مرتبطة باحتوائها على نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات، أو احتوائها على فطريات وبكتريا.

25% من الصادرات خضراوات وفاكهة

ووفقا لتقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه مثلت حزمة الخضراوات والفاكهة النسبة الأكبر بواقع 52% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية والغذائية العام الماضي، حيث بلغ عدد إخطارات الرفض بشأن تلك المنتجات 67، وجاءت في المرتبة الثانية منتجات المكسرات والبذور، وتحديدا الفول السوداني، بنسبة 20%، وبعدد إخطارات بلغ 25.

وجاءت منتجات الأعشاب والتوابل ضمن المنتجات التي تعرضت لإخطارات رفض الفترة الماضية، بنسبة مثلت 9% من إجمالي المنتجات المصدرة، بينما مثلت الصناعات الغذائية والأسماك 3% من إجمالي السلع المرفوضة بإجمالي 4 إخطارات.

أسباب رفض الحاصلات المصرية

وكشف التقرير أن أهم أسباب إخطارات الرفض التي تلقتها مصر العام الماضي بقطاع الحاصلات الزراعية والغذائية، كان أهمها متبقيات المبيدات، وهو السبب الذي مثل نحو 54% من إجمالي الإخطارات البالغة 128، وبواقع 69 إخطارا.

وكانت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية حققت مستويات مرتفعة خلال العام الماضي، حيث سجلت الكميات ارتفاعا قياسيا، بتحقيق 5.6 مليون طن لأول مرة، وبزيادة 9.4% عن العام 2020، وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فقد بلغت قيمة صادرات القطاع، خلال الموسم التصديري 2020-2021 الذي انتهى في شهر أغسطس الماضي نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الموسم السابق عليه.