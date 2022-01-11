موسم جني البرتقال الصيفي في الإسكندرية.. «البلدي يوكل» (صور وفيديو)

في أجواء شتوية شديدة البرودة لم تعق عمال مزارع الإسكندرية، من التوجه إلى عملهم من أجل بدء جني البرتقال البلدي والصيفي اللذين يعدان أكثر أنواع البرتقال تواجدا في الفترة المقبلة بعدما شهدت الأسواق منذ شهر أكتوبر الماضي البرتقال أبو صرة والسكري، حيث يحرص العمال على قطع البرتقال بطرق معينة تساعد على الاحتفاظ بجودة المنتج من أجل التصدير.

الكبسولة أبرز أساسيات تصدير البرتقال

«الوطن» عايشت مزارعي الإسكندرية خلال جني الحبات الأولى من البرتقال الصيفي، وذلك بحوض جمال في مزرعة ورثة الحاج همام عبد الجواد موسى على مساحة 45 فدانا بجمعية التوفيقية التابعة لإدارة المعمورة الزراعية برئاسة المهندس محمد الشاذلى، مدير إدارة المعمورة الزراعية التابعة لمديرية زراعة الإسكندرية، حيث يتم قطفه بطريقة معينة من أجل احتفاظ الثمرة بما يعرف بالكبسولة، وهي قطعة الغصن المتواجدة في الثمرة وذلك كأولى قواعد التصدير في ظل وجود سوق كبيرة لمصر من تصدير الموالح.

إنتاجية البرتقال أبو صرة تضررت من تغيرات الطقس

ويقول الدكتور حمدي قطب، من مركز البحوث الزراعية، إن محصول البرتقال أبو صرة قد تأثرت إنتاجيته هذا العام بسبب التغيرات الجوية التي طرأت على مصر، حيث قلت الإنتاجية على عكس البرتقال البلدي، لافتا إلى أن نوعية أبو صرة تحوي ملوحة أقل مما هو عليه الأمر في البرتقال البلدي، بينما البرتقال الصيفي يعد الوسط بين هذين النوعين.

وأضاف قطب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق المحلية تفضل البرتقال أبو صرة ثم الصيفي ثم البلدي، بينما التصدير يفضل البرتقال الصيفي عن النوعين الآخرين، مشدداً على أهميته كمحصول تصديرى يدر عملة صعبة على الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد المهندس فريد شوقي، مشرف جمعية التوفيقية بإدارة المعمورة الزراعية، أن الجمعية تحوي زراعة 200 فدان من أصل المساحة المزروعة على مستوى الإدارة، لافتاً إلى أن دور الجمعية المتابعة مع المزارع لمواجهة الآفات الزراعية وزيادة نسبة الإنتاج.