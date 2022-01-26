«فتح» تنعى «ابن مصر وفلسطين شهيد الواجب» العامل محمد جلال الشناوي

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) العامل المصري محمد جلال الشناوي الذي توفي في غزة، صباح اليوم، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء خلال عمله في مشروعات إعادة إعمار غزة، واصفة إياه بشهيد الواجب، وابن مصر وفلسطين.

شهيد الواجب ابن مصر وفلسطين محمد جلال الشناوي

وذكرت الحركة في بيانها: تنعى حركة التحرير الوطني الفلسطيني، الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية - مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية وأطرها ومؤسساتها ومكاتبها الحركية المركزية والفرعية شهيد الواجب ابن مصر وفلسطين محمد جلال الشناوي الذي قضى نحبه اليوم الإثنين الموافق 24/1/2022 بصعقة كهربائية أثناء عمله في إطار المشاريع التي تكفلت بها جمهورية مصر العربية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزية فلسطينية لأهل الفقيد ومصر رئيسا وشعبا

وأضاف بيان الحركة: وهنا نتوجه بالتعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل لأهل الفقيد وذويه ولجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً واللجنة المصرية للإعمار.

وكانت حركة حماس قد تقدمت أيضا بالعزاء في وفاة العامل المصري محمد جلال الشناوي، الذي توفي أثناء أداء عمله.

وتم الإعلان صباح الاثنين، عن وفاة العامل المصري محمد جلال الشناوي، وأعلن رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعاليس، اعتبار العامل المصري شهيدا فلسطينيا.

وقال الدعاليس: «نتوجه بالتعزية لذويه وعموم الشعب المصري الشقيق»، معلنا اعتماد معاملة العامل المصري الشناوي، ضمن شهداء الشعب الفلسطيني ويسري عليه كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

وفي أعقاب انتهاء الهجوم والقصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في يونيو الماضي، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية، أعلنت مصر نيتها تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، من خلال شركات مصرية، ووصلت معدات وطواقم عمل مصرية بالفعل للبدء في إزالة الركام الناتج عن القصف.

وفي ديسمبر الماضي أطلقت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة المرحلة الثانية من مشروعات إعادة اعمار غزة وتشمل 6 مشروعات، وذلك بعد مرور شهرين على إزالة ركام المناطق المدمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.