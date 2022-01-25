القصة الكاملة لمقتل تاجر مخدرات غدر به شريكه في شبرا

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بحبس أحد تجار المخدرات المسجلين، لاتهامه بقتل شريكه داخل إحدى الشقق بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، والاستيلاء علي مبلغ مالي وكمية من مخدر «البودر»، الذي كان يتاجر فيه المجني عليه بمعاونة شريكه المتهم، الذي أرشد عن متعلقات المجني عليه والمسروقات ومكان إخفائه جثته، بعد أن قام بتقطيعها والتخلص منها في مناطق متفرقة بنهر النيل.

كما أمرت سلطات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واصطحب فريق التحقيق المتهم إلى مكان الواقعة لتمثيل جريمته.

اعترافات تفصيلية للمتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه حال تواجده والمجني عليه داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، يمارسان نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات، قام بإطلاق عيار ناري تجاه القتيل، فأحدث إصابته في الرأس مما أودى بحياته على الفور، وعقب ذلك قام بتقطيع جثته باستخدام «صاروخ كهربائي»، ووضع أشلاء الجثة داخل حقيبتي سفر، وتخلص منهما بإلقائهما في مناطق متفرقة بنهر النيل، أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وآخر بدائرة محافظة القليوبية، ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائي بإضرام النيران بها.

وأضاف المتهم أنه قام بإخفاء السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، عبارة عن «طبنجة»، داخل شقة أخرى مستأجرة يستخدمها والمجني عليه كمخزن لهما بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، حيث جرى ضبطها، وبتفتيش الشقة عثر على 3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش و2 طبنجة و16 فرد محلي و4 خزينة آلية وطبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقرر المتهم أن المضبوطات خاصة بالمجني عليه، وقيامه بالاستيلاء من الشقة على مبلغ مالي وكمية من مخدر «البودر»، تزن واحد كيلوجرام.

المتهم يعترف بتضليل أهل المجني عليه

وأرشد المتهم جهات التحقيق عن المواد المخدرة وجزء من المبلغ المالي الذي استولى عليه من شريكه، مشيراً إلى أنه قام بتضليل أهل المجني عليه، بتسليم شقيقه جزء من المبلغ المستولى عليه، وإخباره أن المبلغ خاص بشقيقه، وأنه من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة.

أقوال شقيق المجني عليه

كما استمعت جهات التحقيق إلى شقيق المجني عليه، الذي قرر مقابلة المتهم، والحصول على مبلغ مالي منه، وقرر بقيامه بإخفاء المبلغ داخل شقة خاصة بالمجني عليه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، حيث عثر بداخلها على المبلغ المالي، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه، وبعض المستندات الخاصة بالمجنى عليه، و2 فرد محلي خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي آخر.

تفاصيل اختفاء تاجر مخدرات شبرا

وكان قد تبلغ لقسم أول شرطة شبرا الخيمة، بمديرية أمن القليوبية، من أحد المواطنين بغياب شقيقه، عقب حضوره لمحل سكن والدتهما بدائرة القسم لزيارتها، وبالفحص تبين ورود رسالة لصديق المتغيب على تطبيق «واتسآب»، تتضمن أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب.

وفور إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث توصل إلى تحديد مرسل الرسالة إلى صديق المتغيب، وتبين أنها من ربة منزل مقيمة في مدينة الخصوص، وباستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتها بالواقعة، وأن مرسل الرسالة صديقها، وتبين من التحريات أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة على الواتسآب، وأنه والمتغيب يقومان بالإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعاً منه في الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، قرر التخلص من المتغيب بقتله.

وانتقلت أجهزة الأمن لمعاينة الشقة محل البلاغ، وعُثر بداخل المطبخ على آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ، وفارغ طلقة نارية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري، من العثور على إحدى الحقيبتين في مياه نهر النيل بدائرة قسم إمبابة، وبها جزء من جثة المجني عليه، ويجري استكمال انتشال باقي أجزاء الجثة من أماكن إلقائها.