أهالي تلا يستغيثون من متعاطي المخدرات بالموقف: «حقن في الرقبة»

وجه أهالي مركز تلا استغاثة إلى المسؤولين بمحافظة المنوفية، لوجود بؤرة يستخدمها بعض الشباب في تعاطي الحقن المخدرة، في إحدى مناطق وسط البلد، والتي تعتبر منطقة حيوية، يمر من خلالها غالبية أهالي المركز، مما يعرضهم لبعض المضايقات من الشباب المتعاطين للمخدرات.

استغاثة أهالي مركز تلا

التقط عدد من أهالي مدينة تلا بعض الصور ومقاطع الفيديو لشباب اعتادوا تعاطي الحقن المخدرة أعلى إحدى الكافيتريات بـ«موقف مصر» في وسط البلد، وأوضح بعضهم، رفضوا ذكر أسمائهم، تجنبًا لحدوث مشكلات أو تعرضهم لمضايقات، أن غالبية الشباب المتعاطين من سائقي الموقف، مما يهدد حياة الركاب معهم.

الأهالي: «بيضربوا حقن مخدرة في الرقبة»

ويتعرض أهالي مركز تلا إلى كثير من الحوادث التي يكون سببها تعاطي بعض السائقين للحقن المخدرة، بحسب حديث أحدهم مع «الوطن»، الذي أكد قائلاً: «اللي في الفيديو بياخد الحقنة في رقبته، عشان إيده مبقاش فيها مكان»، مما ينتج عنه الحوادث، وتسببهم في حالات وفاة وإصابات على الطرق السريعة.

مضايقات يتعرض لها الأهالي

ويتعرض الكثير من أهالي المركز إلى المضايقات من قبل الشباب المتعاطين للحقن المخدرة في ذلك المكان، الذي اعتادوا على التعاطي فيه، خاصة أنه مكان حيوي يتردد عليه غالبية أهالي تلا بشكل يومي، إذ إنه الموقف العمومي الذي به عربات الميكروباص، وقال أحد الأهالي: «محدش بيعرف يكلمهم لما يرفعوا الأجرة على مزاجهم ممكن يقتلوه مبيكونوش في وعيهم».

واعتاد الشباب متعاطو المخدرات والذين من بينهم بعض سائقي الميكروباصات على «ضرب الحقن المخدرة» في ذلك المكان الذي هو سطح إحدى الكافيتريات بمنطقة «موقف مصر» في وسط البلد، بحسب استغاثة الأهالي: «بيعملوا مشاكل مع اللي رايح واللي جاي».

ويتمنى الأهالي التدخل من المسؤولين لضبط هؤلاء الشباب متعاطي الحقن المخدرة، الذين يهددون حياة غيرهم، خاصة أن من بينهم سائقي ميكروباصات، ويركب معهم يوميًا كثير من أهالي تلا.