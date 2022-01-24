ضبط 119قضية مخدرات وتنفيذ 44625 حكم قضائي خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 32 قطعة سلاح نارى بحوزة 27متهم).. وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية.

بندقية خرطوش.

طبنجة.

(29) فرد محلى.

(59) طلقة مختلفة الأعيرة.

(149) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (44625) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(142) حكم جناية.

(13243) حكم حبس جزئى.

(2307) حكم حبس مستأنف.

(22474) حكم غرامة.

(6459) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (119) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (124) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,077 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (5,855 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,984 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (710 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (718 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (350 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (61 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (46 جرام).

كمية من مخدر الفيرجينيا وزنت (55 جرام).

عدد (2403) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29002) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (35) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

ضبط 7486 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7486) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7439) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (698) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (167) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (858) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ضبط 7210 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7210) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1943) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(191) مخالفة السير بدون تراخيص.

(40) مخالفة شروط التراخيص.

(25) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.