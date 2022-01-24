سقوط 8 تجار مخدرات بحشيش وأفيون في البحر الأحمر وأسوان بـ4.1 مليون جنيه

ضبطت الإداراة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، 7 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي «قسم شرطة سفاجا - مركز شرطة أسوان» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، وبمشاركة مديريتي أمن «البحر الأحمر – أسوان».

ضبط 4 بينهم 3 مسجلين بحوزتهم مخدرات

وألقت القبض على عاطل، له معلومات جنائية، بالبحر الأحمر، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة سفاجا، وبحوزته 156 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15.600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذت العيار، وخزينة لذات العيار، مبلغ مالي، وهاتفي محمول.

كما ضبطت 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة أسوان، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أسوان، وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي ، و7 هواتف محمولة، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.9 مليون جنيه تقريباً، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وألقي القبض على المتهمين، وبحوزتهم «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط، أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة منيا القمح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وضبط المتهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.2 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.