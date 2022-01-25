«صناعة النواب» توصي بوقف استيراد مكونات التوك توك من الخارج

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وضع آلية محددة لوزارة التجارة والصناعة لكيفية القضاء علي كل مكونات التوك توك لإنهاءه.

وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة، المقدم من النائبة منى جمال عمر، اليوم الثلاثاء، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك رغم الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها، وترأس اللجنة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة.

وقالت مقدمة طلب الإحاطة إن طلبها جاء قبل قرار الوزيرة بشأن وقف استيراد مكونات التوك توك من الخارج بـ 5 أيّام، قائلة إن هناك طلبا مُلحا بتفعيل قرار الوزيرة، لأنه في 2014 صدر قرار مماثل ولم يُنفّذ.

استيراد مكونات التوكتوك

وأكد محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية قرار الوزيرة بوقف استيراد مكونات التوك توك.

وعلق أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، قائلا: «القرار صدر في فبراير الماضى، بمنع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك وأخطرت الوزارة مصلحة الجمارك وجميع المنافذ الجمركية بالقرار، ويسرى على منع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك دون الأجزاء الفرعية.

تصنيع وتجميع التوك توك

وأضاف «رفعت» أنه يوجد نحو 2.5 مليون توك توك داخل مصر، منها 450 ألف فقط حاصلة على تراخيص، وعدد المصانع العاملة في تصنيع وتجميع التوك توك نحو 15 لا يعمل منها حالياً سوى مصنع واحد فقط.

وشدد «رفعت» أن القرار الصادر بشأن وقف استيراد الأجزاء الأساسية التوك توك مفعَل، إنما القرار الصادر في 2014 كان مختلفا، مشيرا إلى أن الأجزاء الأساسية متمثلة في الموتور والساشية والقاعدة.