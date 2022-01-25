فايزر وبيونتك تبدآن التجارب السريرية للقاح جديد ضد متحور أوميكرون

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية، وبيونتك الألمانية، إطلاق التجارب السريرية لتقييم أمان وفاعلية لقاح جديد يستهدف الحماية من المتحور الجديد من فيروس «أوميكرون»، في ظل بيانات عن تضاؤل فعالية اللقاحات الحالية في الحماية ضد العدوى والإصابة بهذا المتحور الجديد وأعراضه.

تجارب لتطوير لقاح يمنح حماية طويلة ضد متحور أوميكرون

وفي بيان له، اليوم الثلاثاء، نقلته شبكة سي.إن.بي.سي الإخبارية الأمريكية، قال الرئيس التنفيذي لبيونتك، أوجور شاهين: «إن الهدف من التجارب هو تطوير لقاح يمنح حماية لفترة طويلة ضد أوميكرون الذي اكتُشف قبل أكثر من شهرين وسرعان ما صُنف على أنه الأكثر قدرة على الانتشار بين المتحورات الأخرى من كورونا».

ولفت الرئيس التنفيذي لبيونتك إلى أن زيادة البيانات التي توضح تضاؤل فاعلية اللقاح الحالي، الذي أنتجته بيونتك وفايزر معا، في الحماية من العدوى والإصابات الخفيفة إلى المعتدلة بأوميكرون بشكل أسرع مقارنة بالفاعلية ضد المتحورات السابقة.

الجرعات التنشيطية فعالة بنسبة 75% في الحماية من أوميكرون

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت هيئة الأمن الصحي البريطانية، إن الجرعات التنشيطية فعالة بنسبة 75% في الحماية من الإصابة بأعراض متحور أوميكرون، وذلك بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الثالثة.

ووجدت الدراسة البريطانية أن تأثير الجرعات التنشيطية يضعف بشكل كبير بعد نحو 10 أسابيع، لتصل نسبة الحماية ضد الإصابة بأعراض إلى ما بين 45 و50 بالمئة فقط.

وقالت رئيس قسم أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، كاثرين يانسن، في بيان صدر اليوم: «بينما توضح الأبحاث الحالية وبيانات العالم الواقعي أن الجرعات التنشيطية تستمر في توفير مستوى عال من الحماية ضد المرض الحاد ودخول المشفى بسبب أوميكرون، نقر بأننا بحاجة لأن نكون مستعدين في حال تضاءلت تلك الحماية مع الوقت».

تجارب سريرية على ألف و420 مشاركا بين 18 و55 عاما

وتشمل التجارب السريرية لشركتى فايزر وبيونتك على اللقاح الجديد ما يصل إلى ألف و420 مشاركًا بين 18 و55 عاما من العمر، بينما سيحصل البعض على جرعة رابعة من اللقاح الحالي.

وكان الرئيس التنفيذي لفايزر، ألبرت بورلا، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن اللقاح الجديد سيكون جاهزا بحلول مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيستهدف، إلى جانب أوميكرون، المتحورات الأخرى المنتشرة، على حد قوله.