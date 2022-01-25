بريد الوطن.. عجبى
كتب:
بريد الوطن
07:23 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
بريد الوطن
عجبى عليك يا ابن آدم
دايماً ناوى على الشر
تتشقلب تحت وفوق
ما ترسى يوم على بر
والطيب منكم
لا آذى يوم ولا ضر
عيش يا ابن آدم وارضى
دايرة ومش مستقر
دامت لمين يا ابن آدم
أيامها حلو ومر
طيب أو شرير
من دار مرار لممر
ومسيرها يوم هتروق
وتبقى شهد وسكر
زكية العز
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