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محمود مسلم

بريد الوطن.. عجبى

كتب:

بريد الوطن
07:23 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

عجبى عليك يا ابن آدم

دايماً ناوى على الشر

تتشقلب تحت وفوق

ما ترسى يوم على بر

والطيب منكم

لا آذى يوم ولا ضر

عيش يا ابن آدم وارضى

دايرة ومش مستقر

دامت لمين يا ابن آدم

أيامها حلو ومر

طيب أو شرير

من دار مرار لممر

ومسيرها يوم هتروق

وتبقى شهد وسكر

زكية العز

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