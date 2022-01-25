بريد الوطن.. عجبى

عجبى عليك يا ابن آدم

دايماً ناوى على الشر

تتشقلب تحت وفوق

ما ترسى يوم على بر

والطيب منكم

لا آذى يوم ولا ضر

عيش يا ابن آدم وارضى

دايرة ومش مستقر

دامت لمين يا ابن آدم

أيامها حلو ومر

طيب أو شرير

من دار مرار لممر

ومسيرها يوم هتروق

وتبقى شهد وسكر

زكية العز

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