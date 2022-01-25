بريد الوطن.. قرى منشأة القناطر تنتظر «حياة كريمة»

يتابع المواطنون بشغف أخبار مبادرة «حياة كريمة»، وينتظرون باهتمام فى «منشأة القناطر» بالجيزة إدراج قرى المركز فى المبادرة، لتتحقق فى مناطقهم التنمية الشاملة، بالقضاء على الفقر الذى يشوه تلك القرى العريقة، ويحرمها الحق فى حياة كريمة لجميع مواطنيها، والعمل على رفع كفاءة الكثير من منازل «الغلابة والفقراء»، وتركيب الأسقف التى تحميهم من برد الشتاء القارس وهطول الأمطار، ومد وصلات المياه وتوصيل شبكات الصرف الصحى (الذى طال انتظاره بـ«أم دينار» تحديداً) والغاز والكهرباء، وبناء المستشفيات وتجهيز الوحدات الصحية بالمعدات وتشغيلها بالكوادر الطبية اللازمة، وإطلاق قوافل طبية تجوب القرى، لتقديم خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات، ونظارات، وكراسى متحركة.. إلخ)، وبناء ورفع كفاءة المدارس التى تهدد حياة التلاميذ، وتخفيض كثافة الفصول، والقضاء على عجز المعلمين، وإنشاء فصول محو الأمية لمن فاتهم قطار التعليم، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية لتوفير فرص عمل للعاطلين، وتوفير المواد الغذائية وتوزيعها مُدعَّمة على المحتاجين، والمساعدة فى زواج اليتيمات بما يحفظ كرامتهن، وجمع مخلَّفات القمامة مع بحث سُبل تدويرها، وتطوير مراكز الشباب.. وأخيراً رصف الطرق وإنارتها حفاظاً على حياة المواطنين، وخصوصاً الأطفال وكبار السن.

وعليه.. نناشد المسئولين إدراج قرى «منشأة القناطر» فى مبادرة «حياة كريمة»، ليحيا مواطنوها بكرامة، ويتحقق حُلمهم فى حياة آدمية لأبنائهم.

رزق عبدالمنعم خليف

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