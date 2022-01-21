بريد الوطن .. أوراق خضراء

حصانى عرينُ الليلِ وقفةُ أطلال

بأيِّ حديثٍ بعدها يهتدى الخالى

بلغتُ مدى ما قدْ بلغتُ به مدى

أصدُّ بلايا العمرِ عن ثوبى البالى

معى غير ديوانٍ قرأتُ غيوبَه

فلما بلغتُ الحلمَ راجعتُ أحمالى

وغيَّرتُ من صوت الحكاية قلّبتْ

علىّ مناجاةً تنوء بأبطالِ

أتتنى من المجهول فارتجَّ خافقى

وقالت من المسئول فازداد إمطالى؟

كأنْ لستُ لى ما كنتُ أعرفُ قبلها

لأحتاج من دهرى يمرُّ بشلّال

قرى الهمُّ أوراقَ الدموعِ وراعنى

زهورٌ بماء الصبر تنظر إقفالى

وأنّا لىَ الذكرى وأفقى معارج

وأنّا لىَ القربى... وآلاف أميال.

حلمى على سالم

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