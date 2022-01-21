بريد الوطن .. أوراق خضراء
كتب:
الوطن
09:38 م | الجمعة 21 يناير 2022
صورة تعبيرية
حصانى عرينُ الليلِ وقفةُ أطلال
بأيِّ حديثٍ بعدها يهتدى الخالى
بلغتُ مدى ما قدْ بلغتُ به مدى
أصدُّ بلايا العمرِ عن ثوبى البالى
معى غير ديوانٍ قرأتُ غيوبَه
فلما بلغتُ الحلمَ راجعتُ أحمالى
وغيَّرتُ من صوت الحكاية قلّبتْ
علىّ مناجاةً تنوء بأبطالِ
أتتنى من المجهول فارتجَّ خافقى
وقالت من المسئول فازداد إمطالى؟
كأنْ لستُ لى ما كنتُ أعرفُ قبلها
لأحتاج من دهرى يمرُّ بشلّال
قرى الهمُّ أوراقَ الدموعِ وراعنى
زهورٌ بماء الصبر تنظر إقفالى
وأنّا لىَ الذكرى وأفقى معارج
وأنّا لىَ القربى... وآلاف أميال.
حلمى على سالم
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