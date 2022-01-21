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محمود مسلم

بريد الوطن .. أوراق خضراء

كتب:

الوطن
09:38 م | الجمعة 21 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

حصانى عرينُ الليلِ وقفةُ أطلال

بأيِّ حديثٍ بعدها يهتدى الخالى

بلغتُ مدى ما قدْ بلغتُ به مدى

أصدُّ بلايا العمرِ عن ثوبى البالى

معى غير ديوانٍ قرأتُ غيوبَه

فلما بلغتُ الحلمَ راجعتُ أحمالى

وغيَّرتُ من صوت الحكاية قلّبتْ

علىّ مناجاةً تنوء بأبطالِ

أتتنى من المجهول فارتجَّ خافقى

وقالت من المسئول فازداد إمطالى؟

كأنْ لستُ لى ما كنتُ أعرفُ قبلها

لأحتاج من دهرى يمرُّ بشلّال

قرى الهمُّ أوراقَ الدموعِ وراعنى

زهورٌ بماء الصبر تنظر إقفالى

وأنّا لىَ الذكرى وأفقى معارج

وأنّا لىَ القربى... وآلاف أميال.

                                                                     حلمى على سالم

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