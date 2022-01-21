بريد الوطن .. معاً لمواجهة الحلقة الوسيطة المستغلة

أعتقد أنه قد آن الأوان لكى تضع الدولة مواردها وقدراتها فى خدمة المنتجين فى مجالات إنتاجية عديدة، وذلك بالمساهمة فى ازدهار المنتج المصرى، سواء الزراعى أو الحيوانى، ولقد كان للدولة السبق فى تحمل عبء الإنتاج الإعلامى والفنى والثقافى، بهدف إنعاش هذه المجالات بالدعم المادى فى بناء وشراء شركات إنتاج إعلامى وقنوات فضائية، لتوسيع رقعة المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية لإحداث التوازن المتكامل فى المسارات الثقافية والتنويرية المختلفة، ولهذا أصبح هناك دور أصيل يندرج تحت ما يسمى بواجبات الدولة نحو المواطن، يتمثل فى ضرورة السعى لإنشاء قنوات مستدامة لتسويق الإنتاج الزراعى والحيوانى «الداجنى والسمكى»، فى صورة إنشاء ما تيسر من شركات تسويق فى كل المحافظات، تقوم باستقبال الإنتاج الزراعى والحيوانى، بأسعار مجزية للفلاح والمربى، ثم إعادة ضخه فى أسواق تجارة التجزئة بأسعار لا تضر بالمستهلك، وفى نفس الوقت تحقق هامش ربح معقولاً وعادلاً لشركات التسويق وتاجر التجزئة، وبالتالى يتم كسر احتكار أصحاب الحلقة التجارية الوسيطة والمستغلة التى تحقق أرباحاً فلكية على حساب المنتج والمستهلك، ويكفى أن نعرف أن كيلو الخضار أو الفاكهة يشترى من الفلاح بجنيه واحد على أقصى تقدير ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين ثمانية وعشرة جنيهات حالياً.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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