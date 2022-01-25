الأرصاد: أمطار غزيرة وثلوج غدا.. ودرجات الحرارة تصل إلى 4 تحت الصفر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت متأثرة بالكتلة الهوائية شديدة البرودة القادمة من أوروبا، وتعيش انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام 10 الماضية، ذروتها غدًا الأربعاء ليكون الأكثر انخفاضا في درجات الحرارة.

وتابعت «شاكر»، أن درجة الحرارة العظمى ستكون 12 غدًا وتنخفض لتكون 10 مع نشاط الرياح، ونشاط الرياح سيزيد من الإحساس بالبرودة وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد».

الدرجة الصغرى غدًا ستكون 6 درجات فقط في بعض المناطق

وأضافت «شاكر»، أن الدرجة الصغرى غدًا ستكون 6 درجات فقط في بعض المناطق، لكن ستكون صفر في الصعيد، و سالب 4 في منطقة سانت كاترين وبعض المناطق وسط سيناء، فضلًا عن أن البحرين الأحمر والمتوسط سيشهدان توقف الملاحة وحركة السير بسبب ارتفاع حركة الأمواج التي تصل إلى 3 و 5 أمتار.

وأشارت «شاكر»، إلى أنه من الوارد إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا خاصة في المناطق الساحلية مثل مرسى مطروح وكفر الشيخ، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة على مدار اليوم، والتدفئة الجيدة طوال النهار والليل بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة غدا.

إغلاق الموانئ مع التقلبات الجوية غدًا

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قيادة المركبات بهدوء على الطرق ولا سيما في الأماكن التي تشهد هطول أمطار غزيرة، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري، وأهمية متابعة النشرات الجوية بصورة دورية.

وأوضحت أنه من المقرر إغلاق الموانئ مع التقلبات الجوية غدًا، نافية صدور قرارات من المحافظين بشأن تعطيل الدراسة غدًا،: «من الوارد تعطيل الدراسة وخاصة في المناطق الساحلية نظرا للتقلبات الجوية، القرار ليس سهلا بسبب الامتحانات، لكنه في النهاية يعود إلى المحافظ بناء على الاستعدادات»، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في التحسن قليلا يوم الخميس.

هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية

وتوقعت هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية من مطروح والإسكندرية، وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ورفح والبحيرة، وتكون رعدية مصحوبة مع حبات البرق، مؤكدة أن نهاية ذروة الموجة الباردة غدا على أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخري بداية من يوم الخميس.