«الأرصاد»: الأربعاء الأكثر برودة.. والصقيع مستمر لنهاية الشهر

قالت الدكتورة منارة غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن غدا الأربعاء يشهد انخفاضا أكثر في درجات الحرارة، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا بجانب كتل هوائية شديدة البرودة.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

وأضافت «منار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه من المتوقع وصول درجة الحرارة العظمى الأربعاء إلى 12 درجة، أما الصغرى فتكون 5 درجات فقط، مع توقعات سقوط أمطار غزيرة رعدية ومتوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، وتتساقط حبات برد مع وجود أمطار رعدية على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مدن القناة تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة، أما شمال الصعيد فيشهد أمطارا خفيفة مع وجود نشاط للرياح على جميع مناطق الجمهورية، ما يزيد شعور المواطنين بالبرودة.

وأوضحت أن درجات الحرارة بشمال الصعيد تصل في بعض الأحيان إلى 3 درجات، وتتساقط الثلوج على سانت كاترين، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى بداية فبراير، مواصلة: «نحذر من الغد لأن الانخفاض هيكون أكثر بكثير من اللي حاسين به دلوقتي».