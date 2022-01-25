الأرصاد توجه رسالة لسكان 19 منطقة غدا: أمطار غزيرة وثلوج

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور عاجل على صفحتها الرسمية قبل قليل، عن تحذيراتها من التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد غدًا الأربعاء، التي تتمثل في أمطار متفاوتة الشدة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ونشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وكشفت الهيئة، أنّ التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد غدًا هي نتيجة تأثير منخفض سطحي على البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة، ما يعمل على تساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وتمتد للداخل أيضًا كما تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء على إثر دخول الكتلة الباردة.

الأرصاد تحذر من طقس الغد

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة غدًا على الأنحاء كافة، والذي ينعكس على الإحساس بطقس شديد البرودة على مدار اليوم في أثناء ساعات النهار والليل، كما أنّ نشاط الرياح يعد عاملًا آخر لزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ومن ضمن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أيضًا تكوّن الصقيع على المزروعات على وسط سيناء وشمال الصعيد ووجود الفرصة وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

أمطار غزيرة ورعدية وتساقط ثلوج

وعن المناطق التي تشهد غدًا تساقط لأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا وقد تكون مصحوبة بحبات البرد هي: «السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية».

أمطار خفيفة إلى متوسطة

فيما تشهد مناطق من «الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية» تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا.

أمطار خفيفة

أما مناطق الفيوم وبني سويف والمنيا فتشهد تساقط أمطار خفيفة غدًا الأربعاء.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على البلاد على النحو التالي:

القاهرة 12 06

الإسكندرية 13 09

وادي النطرون 12 08

طنطا 13 07

شبين الكوم 13 07

دمنهور 12 07

بلطيم 14 08

مطروح 12 07

السلوم 11 08

سيوة 11 08

بورسعيد 13 07

دمياط 13 08

الزقازيق 12 07

المنصورة 12 07

الإسماعيلية 13 07

السويس 13 07

العريش 12 07

رفح 11 07

رأس سدر 14 07

نخل 12 01

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 04

بني سويف 13 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 18 05

الأقصر 18 06

أسوان 18 07

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 08

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10