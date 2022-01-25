حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذّر من انخفاض الحرارة لـ3 تحت الصفر

حالة الطقس غدا من الأمور التي شهدت عمليات بحث كبيرة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض شديد في درجات الحرارة غدا الأربعاء، إذ يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وفق ما كشفت عنه الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد خلال ساعات النهار، أن يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، يكون الطقس مائل للحرارة، أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس شديد البرودة على المناطق، لكنه يصل إلى حد الصقيع على جنوب الوجه البحري.

هيئة الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار غدًا

وبحسب خبراء الهيئة بشأن الطقس غدا يتوقع سقوط على الأمطار على المناطق كافة، عدا جنوب الصعيد وهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى: يتوقع أن تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% تقريبًا، فضلا عن نشاط في الرياح.

- جنوب الوجه البحري: تنشط الرياح وتزيد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية، الشرقية، المنوفية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى: تنشط الرياح وتسقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، وقد يصاحبها حبات البرد على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بنسبة حدوث 70 لـ80%.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تنشط الرياح وتتساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، يصاحبها حبات البرد على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% تقريبًا.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: تنشط الرياح وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 50%.

- شمال الصعيد، تنشط الرياح، وتزيد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ50% تقريبًا.

- جنوب الصعيد: تنشط الرياح ويكون الجو غائم جزئيًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المناطق كافة كما يلي:

القاهرة 12 06

الإسكندرية 13 09

وادي النطرون 12 08

طنطا 13 07

شبين الكوم 13 07

دمنهور 12 07

بلطيم 14 08

مطروح 12 07

السلوم 11 08

سيوة 11 08

بورسعيد 13 07

دمياط 13 08

الزقازيق 12 07

المنصورة 12 07

الإسماعيلية 13 07

السويس 13 07

العريش 12 07

رفح 11 07

رأس سدر 14 07

نخل 12 01

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 04

بني سويف 13 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 18 05

الأقصر 18 06

أسوان 18 07

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 08

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10