«ويجز» يستعيد ذكريات طفولته: «حياة قاسية.. وكنت مضطر أعيش بـ20 جنيه»

حل مطرب الراب ويجز، اليوم، ضيفا على برنامج ABtalks، الذي يقدمه الإعلامي أنس بو خش، وكشف عن الكثير من تفاصيل حياته وخاصة مرحلة الطفولة.

ويجز يتحدث عن طفولته

وقال ويجز، خلال الحلقة، إن طفولته كانت قاسية ولكن بالتأكيد هناك أشخاص حياتهم أكثر قسوة منه، ولكنه أكد أنه لولا الحياة التي عاشها والقسوة التي مر بها لما تكونت شخصيته التي هو عليها الآن.

وكشف ويجز عن أن قسوة طفولته جاءت من أنه كان يتنقل كثيرا جدا ومارس الكثير من الأشياء، ولكنه لم يكن يتخيل أن يكون مطربا إطلاقا، وعندما أتته الفرصة اتجه للغناء، ووجد نفسه في هذا المكان الذي وصل له الآن.

وتابع أنه مرت عليه أيام لم يكن معه سوى 20 جنيها، ومضطر للعيش بها؛ لأن هذا المبلغ هو الذي كان يتقاضاه من عمله، ولم يرغب في أن يطلب أموالا من أحد.

وأكد أنه بعدما وصل لهذه المكانة راضٍ تماما، ولا يريد جنيها واحدا إضافيا؛ فهو يكفيه تماما الحصول على 100 جنيه في اليوم.

ويجز يكشف عن هواياته

وكشف أيضا خلال الحلقة عن أنه كان يحب القراءة والكتابة وسماع المزيكا خلال طفولته، ولكنه لم يتمكن من ممارسة كرة القدم، كما تحدث عن أن لديه 6 أشقاء، ولكنه على تواصل فقط مع شقيقه خالد الذي يجلس معه.