بعد تحذيرات الأرصاد.. لا تعطيل للعمل بمصالح ومدارس كفر الشيخ غدا

أكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، عدم تعطيل العمل بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد التي لا تجرى بها امتحانات الفصل الدراسي الأول، على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة ببعض المحافظات الساحلية، ومنها محافظة كفر الشيخ.

توجيهات محافظ كفر الشيخ برفع الاستعدادات في كافة القطاعات

وقال «السماحي»، في تصريحاته قبل قليل، إنه لا يوجد تعطيل حتى الآن في أي من المصالح الحكومية، مشيراً إلى استمرار العمل مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث وجه باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والتنسيق أولاً بأول مع غرفة الأزمات وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، للإبلاغ عن أي طارئ قد ينتج بسبب تساقط الأمطار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ أن المحافظ وجه بتكثيف عمليات النظافة بالشوارع، مع استمرار تواجد رؤساء الوحدات المحلية بالشوارع لشفط مياه الأمطار حال تساقطها، مع اتخاذ كافة التدابير لتسيير حركة المواطنين خاصة امام المصالح الحكومية والمدارس تزامنا مع إجراء امتحانات الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، فضلاً عن سرعة شفط المياه بالشوارع الرئيسية.

كفر الشيخ تستعد للأمطار ومواجهة الطقس السيئ

وتابع «السماحي» أن كفر الشيخ استعدت للأمطار ومواجهة الطقس السيئ، حيث جرى التنسيق مع كافة الجهات، ومراجعة بالوعات المطر والصفايات وبالوعات وخطوط الصرف الصحي، فضلاً عن التأكد من مدى استيعاب محطات الرفع لكميات الأمطار المحتمل سقوطها.

ويسود محافظة كفر الشيخ طقس بارد وموجة من الصقيع والبرد القارس، مما دفع العديد من الأهالي إلى المكوث في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع.