بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

يهتم العديد من خريجي الكليات بالبحث عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات؛ أملا في الحصول على وظيفة تكون مناسبة للمؤهلات الخاصة بهم، كما يسعى خريج كليات التجارة للحصول على فرصة عمل في أحد البنوك حتى يستطيع تلبية احتياجاته من متطلبات الحياة.

وأعلن بنك القاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة في فروع البنك الموجودة في مصر.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل وشروط وظائف بنك القاهرة:

شروط وظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الشاغرة حاصلا على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون حاصلا على دورة الائتمان.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- أن يكون لديه مهارات قيادية قوية في العرض.

- أن يكون قادرا على الفهم السليم لممارسات الإقراض.

- أن يكون لديه مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

- أن يكون لديه معرفة ممتازة بالسوق والصناعة.

- أن يكون لديه شخصية حازمة، ويتحلى بالمثابرة والمبادرة لحل القضايا وتطوير الفرص.

مسؤوليات الوظائف

- القيام بالدور التنفيذي في تحقيق النمو لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق الأهداف السنوية المخططة التي تحددها الإدارة.

- إدارة وقيادة فريق العمل في مركز الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة قاعدة العملاء من خلال جذب عملاء جدد.

- تقديم الدعم للمرؤوسين لتطوير معاملات العملاء الحاليين وتوطيد العلاقة مع البنك، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المحددة.

- تقديم خدمة ممتازة للحفاظ على سمعة إيجابية للأعمال.

- حل أي شكاوى من العملاء بشكل سريع ومهني.

- البحث عن فرص البيع المتبادل أو البيع الزائد للعملاء الحاليين.

- العمل على الحصول على الموافقات الائتمانية من خلال الجهات المختصة والمؤسسات المختلفة في البنك، ومتابعة تنفيذ شروطها والعمل على تذليل المعوقات وحل المشكلات المتعلقة بها.

- جدولة زيارات ميدانية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على احتياجاتهم التمويلية، والحصول على المستندات اللازمة للتعرف على الوضع المالي للعميل.

- إنشاء والحفاظ على العلاقات مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- تحديد الأهداف للمرؤوسين وتقييم أدائهم ومتابعة النتائج بغرض تحسين الأداء.