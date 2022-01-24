وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة.. مرتبات تصل لـ179 ألف جنيه سنويا

وظائف شاغرة للشباب أعلنتها السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي في عدد من التخصصات، واشترطت على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بخلاف الوسيلة التي تم إقرارها عبر الموقع.

ورصدت «الوطن» من خلال الموقع الرسمي للسفارة تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروطها والمستندات المطلوبة للالتحاق بها على النحو التالي:

وظيفة مدخل بيانات Data Entry

- خبرة عام من التوريد أو الخبرة المتعلقة بإدخال البيانات والعمل المكتبي السابق باستخدام اللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.

- أن يكون لدى المتقدم معرفة شاملة بإدخال البيانات وإجراءات المحاسبة.

- أن تمتلك مهارات الحاسب الآلي ومهارات إدخال البيانات والقدرة على استخدام برامج معالجة النصوص وجداول البيانات (Word و Excel).

- أن يكون المتقدم أكمل دراسته الثانوية.

- المستوى الثالث «معرفة جيدة» في اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 115,412 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 25 يناير 2022، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة مساعد مالي Financial Assistant

- أن يكون لدى المتقدم ثلاث سنوات من الخبرة، عامان في فحص القسيمة أو صيانة الحساب، وعام واحد في مقتنيات المكتبة.

- يجب أن يكون لدى شاغل الوظيفة معرفة جيدة بإجراءات وعمليات ومصطلحات مسك الدفاتر والمحاسبة الموحدة.

- أن يكون لدى المتقدم مؤهلًا جامعيًا مناسبًا.

- المستوى الثالث «معرفة جيدة» في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا، والمستوى الرابع «بطلاقة» في اللغة العربية.

- القدرة على تحليل المعاملات المختلفة واكتشاف الأخطاء وتجنب تجاوز الالتزامات.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 179,271 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 2 فبراير 2022، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة ممرضة Registered Nurse

- عامان من الخبرة كممرضة محترفة.

- الحصول على شهادة كممرضة مسجلة (RN) أو ما يعادلها، أو دبلوم أو شهادة من مدرسة تمريض معتمدة.

- الحصول على رخصة تمريض صالحة أو رخصة تمريض مسجلة غير مقيدة سارية من الولايات المتحدة أو ما يعادلها.

- المعرفة العملية الجيدة في اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 42275 دولارًا أمريكيًا في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 3 فبراير 2022، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.