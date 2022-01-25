مراجعة مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحان

كشف حاتم محمود، مدرس أحياء، عن تفاصيل مراجعة المادة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحان، موضحا أن هناك مجموعة من المصطلحات الأساسية، التي يجب أن يركز عليها الطلاب، أهمها الكربوهيدات، التي تعني جزيئات بيولوجية كبيرة، تتشكل من عدة جزيئات بسيطة، أهمها سكر أحادي، وتشمل السكريات والنشويات والألياف، وتتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين.

وأضاف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب التركيز على مفاهيم الليبيدات، وهي جزيئات بيولوجية كبيرة تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين، وتتكون من مجموعة كبير من المركبات غير المتجانسة، وجميعها غير قابلة للذوبان في الماء، وتذوب في المذيبات غير القطبية مثل البنزين ورابع كلوريد الكربون.

الأسئلة المقالية عن دور السكريات الأحادية في عمليات نقل الطاقة

أوضح أن تعريف الأحماض النووية من المفاهيم المهمة، التي تعني جزيئات بيولوجية تحتوي على الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، وتعريف الأيض أي التمثل الغذائي، والهدم والنظرية الخلوية، والنسيج البرانشي والكولنشيمي والنسيج الطلائي والعضلي والعصبي والكرموسوم.

وشرح «محمود»، تفاصيل الأسئلة المقالية في امتحان مادة الأحياء، قائلاً، إن الأسئلة المقالية، تتمثل في دور السكريات الأحادية في عمليات نقل الطاقة داخل خلايا الكائنات الحية والمقصود بالأيض في الكائنات الحية، مؤكدا أن الأسئلة المقالية تدور حول تأثير الأس الهيدروجيني، على نشاط الإنزيمات، وتحديد عضيات الخلية النباتية والخلية الحيوانية ووظائف كل منهما.

تخصيص 50% من الامتحان للمستويات المعرفية بمجموع 10 درجات

أشار مدرس الأحياء، إلى أن الامتحان عليه 20 درجة منها 14 درجة للأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد، التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، و6 درجات لأربعة أسئلة مقالية من وحدات مختلفة في المقرر الدراسي، مشددا على الطلاب، بضرورة فهم المطلوب جيدا في الأسئلة الاختيارية قبل اختيار الإجابة.

وأوضح أنه سيجري تخصيص 50% من الامتحان للمستويات المعرفية بمجموع 10 درجات، و40% من الامتحان للمستويات المعرفية (التطبيق) بمجموع 8 درجات، و10% من الامتحان للمستويات المعرفية (التحليل) بمجموع درجتين، وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 14 درجة، و30% أسئلة مقالية قصيرة بمجموع 6 درجات.