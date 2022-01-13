«التعليم» تحدد الأسئلة المقالية في امتحانات «أولى وثانية» ثانوي 2022

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزيتها لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2022، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، موضحة أنه يجرى حاليًا وضع الأسئلة المقالية في جميع المواد الدراسية، كاللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والتاريخ والفلسفة وعلم النفس والجغرافيا والأحياء.

وكشفت مصادر في المديريات التعليمية، عدد أسئلة الامتحانات المقالية في المواد الدراسية، والتي تتراوح من سؤالين إلى 5 أسئلة مقالية، وفقا لطبيعة المقرر الدراسي، إذ تحتاج مادة اللغة العربية إلى أكثر من ثلاثة أسئلة مقالية لتغطية كافة أفرعها.

الأسئلة المقالية عددها أكثر في المواد الأساسية كاللغة العربية

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسئلة المقالية تزداد في المواد الأساسية كاللغة العربية، لافته إلى أن الإجابة على الأسئلة ستكون في نفس ورقة الأسئلة بالنسبة لبعض المواد لاسيما التخصص، والبعض الأخر تكون الإجابة في ورقة خارجية.

وأوضحت أنه يجري حاليًا وضع الأسئلة المقالية وفق جميع المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسيتم تصحيح هذه الأسئلة أول بأول عقب الانتهاء من الاختبار، وفي النهاية جمع الدرجات وإرسالها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان النتيجة في الامتحانين الورقي والإلكتروني معُا بكل مادة.

وطالبت المصادر جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من التدريبات المكثفة المتوفرة عبر المنصات التعليمية، مشددة على أهمية التزام الإدارات التعليمية بتوزيع أوراق الأسئلة في مواعيد الامتحانات دون أي تأخير.

وترصد «الوطن» توزيع الدرجات على المواد وفق المستندات الرسمية التي حصلت عليها:

توزيع درجات امتحان الصف الأول الثانوي 2022

-اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الإلكترونية و15 للمقالية.

-اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للمقالية.

-اللغة الأجنبية الثانية: 23 درجة للأسئلة الإلكترونية و7 للمقالية.

-الرياضيات: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للمقالية.

-الأحياء: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

-الفيزياء: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

-الكيمياء: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

-التاريخ: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

-الجغرافيا: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

-الفلسفة والمنطق: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي:

-اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الإلكترونية و15 للمقالية.

-اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للمقالية.

-اللغة الأجنبية الثانية 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و10 للأسئلة المقالية.

-الرياضيات وتشمل الجبر والتفاضل وحساب المثلثات: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 درجة للأسئلة المقالية.

-الفيزياء: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

-الكيمياء: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

-الأحياء: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

-تطبيقات الرياضيات: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

-التاريخ: 23 درجة للأسئلة الإلكترونية و7 للمقالية.

-علم النفس والاجتماع: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

-الجغرافيا: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

-الفلسفة والمنطق: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.