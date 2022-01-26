1400 سيارة جديدة تدخل مبادرة إحلال المركبات قبل يونيو 2022

تستعد الحكومة لدعم المبادرة الرئاسية إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بماركات وطرازات جديدة ضمن المبادرة خلال العام الثاني لتطبيق المبادرة التي بدأت في يناير 2021.

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن المبادرة ستشهد دخول 1400 سيارة من ماركة جديدة لتوسيع قاعدة الخيارات المتاحة أمام الراغبين في دخول المبادرة الرئاسية خلال العام الثاني من تطبيقها.

مشاركة فئة جديدة من السيارات

وأكد «عوض»، لـ«الوطن»، موافقة المبادرة على مشاركة فئة جديدة من السيارات وهي السيارة ماركة «شيري أريزو 5» بطرازين منها ضمن الأنواع الأخرى المشاركة في المبادرة والتي تطرح على الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى موافقة الشركة على مد المبادرة بـ 1400 سيارة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي وقبل حلول شهر يونيو 2022.

وتابع «عوض» أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة الطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة حيث يقوم الموقع الإلكتروني بالعمل على تحقيق مقترحات المواطنين عبر عمل أي تعديلات يكون من شأنها التيسير على المواطنين عند التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة بغرض التسهيل عليهم وتقليل أعداد المرفوضين، وأن إدارة المبادرة تقوم بدراسة كل ما يتقدمه المواطنون من مقترحات والتي يكون الغرض منها رغباتهم في المشاركة في المبادرة.

وحول تطبيق المبادرة في المحافظات الجديدة، قال «عوض» إن هناك خطوات جادة للعمل على تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية للمبادرة عبر شركاء المبادرة من الوزارات والجهات المعنية من خلال توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وكذلك أماكن تجميع السيارات القديمة، بغرض توسيع قاعدة المشاركة، لافتاً إلى تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر على مدار 12 شهرا منذ يناير 2021، مشيراً إلى عدد السيارات التي تم تسليمها حتى الآن وصلت إلى 12 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.