تسهيلات جديدة في مبادرة «إحلال المركبات».. منها تخفيضات على الأسعار

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، عن العديد من التسيرات التي تُتيحها المبادرة، منها أن المبادرة تُسهل الحصول على سيارة «زيرو»، كما تتيح للمواطن عبر الجهاز المصرفي المشارك في المبادرة بنحو 31 بنك الحصول على قرض سداد كامل بثمن السيارة الجديدة بفائدة ثابتة 3% موزعة على عدد الأقساط، فضلًا عن إتاحة وثيقتي تأمين أحدهما للسيارة والأخرى على المواطن بسعر مخفض عن مثيلتها بالسوق خارج المبادرة.

المبادرة حصلت على تخفيضات متفاوتة في أسعار السيارات

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي» خلال «نشرة الأخبار»، أنه تم بالفعل فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمبادرة للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002 وما قبلها مع بداية العام الثاني للمبادرة، وذلك من أجل الحصول على سيارة جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن المبادرة حصلت على تخفيضات متفاوته في أسعار السيارات من شركات السيارات نفسها ما بين 5-10% من ثمن السيارة.

حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة «إحلال المركبات»، إلى أن الجهات المعنية وشركاء المبادرة ممثلة في وزارة التنمية ووزارة البترول وبالتعاون مع باقي الوزرات تعمل على تجهيز بعض المحافظات على مستوى الجمهورية لضمها للمبادرة، كما أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتيح للمواطن حافز أخضر كمقدم يدفع لشركة السيارات نيابة عن المواطن، يقدر بـ 10% من قيمة السيارة الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه في حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، كما أن وزارة البترول تعمل على إنشاء بعض محطات الغاز الطبيعي بهذه المحافظات، وتقوم بعض الجهات الأخرى بتجهيز ساحات تجميع للسيارات القديمة، وأي محافظة ستكون جاهزة بهذه البنية ستنضم فورًا للمبادرة.