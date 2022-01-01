متحدث مبادرة إحلال المركبات: السيارة الجديدة توفر 60% من النفقات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، إن المبادرة مرّ على إطلاقها سنة ميلادية، موضحًا: «نتعامل مع نحو 36500 طلب على الموقع الرسمي للمبادرة، وحتى نهاية شهر ديسمبر تمّ تخصيص نحو 10300 سيارة جديدة، ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص، وصرف 240 مليون جنيه حافز أخضر».

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة dmc، أن المبادرة تتضمن الحصول على بديل للسيارة القديمة التي مرّ على تصنيعها 20 سنة، بحيث تكون السيارة الجديدة موديل العام ولها من الكماليات والرفاهية ما يسهل على المواطنين القيادة، مثل سائقي التاكسي والميكروباص.

توفير نفقات الصيانة والإصلاح

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن السيارة الجديدة تعتمد على الغاز الطبيعي، ما يعني التوفير في النفقات التي ينفقها بسبب نوع الوقود، وهذا التوفير يصل إلى 60%، كما أن السيارة الجديدة «زيرو»، أي أن المواطن سيوفر نفقات صيانة وإصلاح سيارته القديمة.

وتابع طارق عوض، أن المبادرة توفر للمواطن المشارك تخفيضا في أسعار السيارات عن مثيلاتها في السوق الخارجي، أي أن التي يشتريها المواطن ثمنها أقل بما يتراوح بين 5% إلى 10% عن مثيلاتها في السوق، كما أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي يوفر قرضا يسدد ثمن السيارة بعائد مخفض قدره 3% على مجمل القرض وموزع على عدد الأقساط، مؤكدًا أن هذه الأقساط غير متاحة خارج المبادرة.

المبادرة توفر وثيقتي تأمين على السيارة

ولفت إلى أن المبادرة توفر وثيقتي تأمين على السيارة، إحداهما ضد الأعطال والحوادث، والأخرى على المواطن نفسي، في حالة حدوث عجز أو وفاة، كما أنها توفر للمواطن حافزا أخضر تقدمه الحكومة للسيارة الجديدة، عبارة عن 10% من ثمن السيارة الجديد بحد أقصى 22 ألف جنيه في حالة السيارة الملاكي، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسي، و25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.