مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-1-2022 في محافظات مصر

الالتزام بالصلاة وأداؤها في أوقاتها من أجلِّ وأسمى ما يتقرّب به المسلم إلى الله -عزّ وجلّ-، نظرًا لما ورد في حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: عندما سُئل الرسول صلَ الله عليه وسلم: «أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: الصَّلاةُ لأوَّلِ وقتِها»، لذا يبحث المسلمون بشكل يومي عن مواقيت الصلاة تبعًا للمنطقة التي يقطنون بها.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة فروقات طفيفة بين كل محافظة وأخرى، إذ يمكن أن تصل إلى بضع دقائق أو أقل اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وبحسب ما ورد عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، يُرفع أذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:19، وآذان الظهر يُرفع الساعة: 12:07، أما أذان العصر يكون عند الساعة 03:06، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:27، وأخيرًا أذان العشاء يأتي في الساعة: 06:47.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

ويُرفع أذان الفجر في أسوان عند الساعة 05:06، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:01، أما أذان العصر يكون الساعة: 03:09، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:30، وأذان العشاء الساعة: 06:47.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، يُرفع أذان الفجر بها عند الساعة: 05:25، وأذان الظهر في الساعة: 12:13، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة: 03:09، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة: 05:30، أما أذان العشاء يكون عند الساعة: 06:51.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

وفي طنطا يرفع أذان الفجر عند الساعة: 05:20، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة: 12:09، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة: 03:06، وأذان المغرب في تمام الساعة: 05:26، بينما يكون أذان العشاء عند الساعة: 06:47.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

دقائق قليلة تفصل مواقيت الصلاة في الدول العربية أيضًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

وفي دبي يكون أذان الفجر عند الساعة: 05:43، وأذان الظهر يُرفع الساعة: 12:31، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:37، أما أذان المغرب يكون عند الساعة: 05:59، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 07:29.

مواقيت الصلاة في الخرطوم

ويُرفع أذان الفجر في الخرطوم عند تمام الساعة: 04:59، وأذان الظهر عند الساعة: 12:02، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:19، فيما يكون أذان المغرب عند الساعة: 05:45، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 06:57.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة يأتي أذان الفجر في الساعة: 05:41، وأذان الظهر الساعة: 12:33، وأذان العصر عند الساعة: 03:44، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة: 06:07، وأذان العشاء الساعة: 07:37.