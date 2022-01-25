مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-1-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم من الكلمات التي يزداد عليها البحث يومًا بعد يوم، بسبب وجود فروق في مواعيد رفع الأذان من محافظة ومنطقة لأخرى، بسبب تغيرات الشمس، التي تحديد مواعيد الصلاة في كل دولة، لذا نعرض للمهتمين مواقيت الصلاة اليوم في عدد من مناطق مصر، بالإضافة لعدد من المدن العربية، وفقًا لما ذكره موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

تتراوح الفروق في مواقيت الصلاة من مكان لآخر، داخل مصر من دقيقة وحتى 15، وهي تأتي كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

ويأتي موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:19، وأذان الظهر في الساعة 12:07، أما أذان العصر عند الساعة 03:05، أذان المغرب في نحو الساعة 05:26، وأذان العشاء 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

وجاء موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية الساعة 05:25، وأذان الظهر في الساعة 12:12، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:09، أذان المغرب 05:29، أما أذان العشاء فينطلق عند الساعة 06:51.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

ويرفع أذان الفجر في محافظة أسيوط، تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر 12:07، فيما يكون أذان العصر 03:10، كما يكون أذان المغرب 05:31، وأذان العشاء 06:50.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة الغربية في تمام الساعة 05:21، كما يكون أذان الظهر عند 12:08، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:05، وأذان المغرب 05:25، بينما يكون أذان العشاء 06:46.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في الدمام

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 05:05، وأذان الظهر 11:52، كما يكون أذان العصر 02:56، وأذان المغرب 05:17، وأذان العشاء 06:47.

مواقيت الصلاة في الشارقة

ويأتي موعد أذان الفجر في الشارقة ليكون تمام الساعة 05:42، وأذان الظهر 12:30، وأذان العصر 03:36، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:57، وأذان العشاء 07:27.

مواقيت الصلاة في البحرين

كما يأتي موعد أذان الفجر في البحرين في تمام الساعة 05:03، وأذان الظهر 11:50، فيما يحل أذان العصر عند 02:54، وأذان المغرب 05:16، وأذان العشاء 06:46.