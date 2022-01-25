حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25-01-2022 مهنيا وعاطفيا

من نقاط الضعف لدى مواليد برج الجدي، التشاؤم، فدائما ما يتوقع السيئ في حياته وحياة الآخرين، كما تغلب عليه المزاجية والتقلب، كما أنه يحب ذاته لدرجة الغرور، ويقدس العمل ومهنته، ويضعها أولوية مقارنة بأي شئ آخر.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يبدو أن حظ برج الجدي اليوم جيدة، فعليك تنمية أعمالك وفق ما يخبرك به الفلك، كما تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك، والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

استغل قدراتك واجتهد لكي تصل لكل ما تتمناه، فذلك من شأنه أن يجعلك فى مرتبة أعلى بعملك لذا تجنب الكسل.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بطاقة وإشراقة تجعلك تطير وتحلق بالسماء، وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة، لذا عليك أن تنتبه لكل من حولك، فهذه الثقة التي يمدك الصديق بها من الممكن أن تجعلك في أفضل حالاتك.

ميزات برج الجدي

ومن أبرز مميزات برج الجدي، قوة الشخصية، تقديره للمسؤولية وصعوباتها، كما أنه عميق ومنضبط ويحب أدوار القيادة، كما أنه صبور، وطموحه عالي، وقادر على ضبط نفسه في كافة التصرفات وردود افعاله والسيطرة عليها، من أفضل الأصدقاء وأكثرهم وفاءا، وشخصية مستقلة ذاتيا.

عيوب مواليد برج الجدي

ومن أبرز عيوب مزلود برج الجدي أنه تقليدي، ولا يميل للتجديد في كل أمور حياته، فهو روتيني بدرجة كبيرة، كما أنه نرجسي يحب نفسه ويفضلها في مختلف المواقف وذلك يجعل البعض يبتعد عنه لأنه يفضل نفسه دائما طول الوقت.

ومن العيوب التي تسيطر على مولود برج الجدي، ولا يتمكن من التخلي عنها أنه متشائم فهو دائما ما يتوقع الأسوء في مختلف المواقف، ولا يتمكن من التفكير بإيجابية فهو يجد صعوبة كبيرة في ذلك.