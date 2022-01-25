حظك اليوم الثلاثاء 25-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتصدر توقعات الأبراج وحظك اليوم، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بصفة يومية، لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

توقعات حظك اليوم لبرج الحمل مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ومراجعتها وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد، أما اجتماعيا وعاطفيا: قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

عائليا وعاطفيا: تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك، أما مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لتحقيق تقدم شخصي، فقط عليك أن تتصرف بنضج، واحترس أيضا من التسرع والاندفاع، أما مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمنحك استعدادا للتعاون والإنجاز وإضافة قيمة للآخرين، وتتقدم بخطى واسعة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: يدفعك الفلك للعمل بإصرار، وتظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف، فقط انتبه لحقوقك، أما عاطفيا: القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك، أما مهنيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا، وانتبه لحقوقك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

مهنيا: تستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة، فقط انتبه لحقوقك، أما عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظا وراجع جيدا خطواتك كي يحالفك الحظ، أما عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الحب تمنحك يقظة وحضورا والوقت مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب، أما عاطفيا: القمر في برجك يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك والتفت لأسلوب تعاملك واعتن بصحتك، أما عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال.. تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك، والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك، أما عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع المريخ والمشتري يمنحك طاقة وإشراقة ويجعلك ذلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

حظك اليوم لمواليد برج الدلو مهنيا: القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تُعبّر عما تريد ولكن بلباقة، أما عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط الشمس في برجك تمنحك إشراقة وحضورا وحسن تصرف.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وتجد اليوم بجانبك أناس يعتمد عليهم، أما مهنيا وماليا: تناغم القمر مع المريخ والمشتري يدعمك.. تفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.