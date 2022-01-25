حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتصدر توقعات الأبراج وحظك اليوم، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بصفة يومية، لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، لمواليد برج الحوت، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: تناغم القمر مع المريخ والمشتري يدعمك.. تفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

عليك أن تبذل قصارى جهدك لكي تحقق ما تتمناه، فاليوم فرصة كبيرة للوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: القمر بمنزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وتجد اليوم بجانبك أناس يعتمد عليهم.

عليك أن تستفيد من دعم الغير لك وتجعلهم يساعدوك على أن تكون أفضل لكي تكون معنوياتك مرتفعة.

مشاهير برج الحوت

ومن أشهر مواليد برج الحوت، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس، الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.

مميزات برج الحوت

ويتميز مولود برج الحوت بالرومانسية والقدرة على إحتواء شريك حياته، كما أنه يتسم بالحس الفكاهي فيحب الغير قضاء أوقات معه لكي ينسوا مشكلاتهم.

كما أنه يتسم بالكرم الشديد فهو يحب ان يعطي كل من حوله مما يمتلكه، كما أنه يتسم بأنه حساس بدرجة كبيرة مع كل من حوله وعاطفي فهو غير جاف على الإطلاق.

كما أنه يتسم بإيثار الغير على نفسه مما يجعله عرضه للاستغلال ممن حوله لتحقيق رغباتهم الشخصية.