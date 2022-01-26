اجتياز 1578 معلما برنامج التسكين على وظائف الكادر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، حصاد الأكاديمية المهنية للمعلمين لعام 2021، مؤكده أن الأكاديمية نفذت عددا من البرامج التدريبية بغرض استمرار واستدامة التنمية المهنية للمعلمين.

وأكدت وزارة التعليم، في تقرير لها، اجتياز 12495 من أعضاء هيئة التعليم، برنامج مهارات القيادة لمديري ووكلاء الإدارة المدرسية، واجتياز 1578 برنامجا للتسكين على وظائف كادر المعلمين طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

أعداد المعلمين الذين اجتازوا برنامج التسكين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أعداد المعلمين الذين اجتازوا برنامج التسكين على وظائف كادر المعلمين طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية وتعديلات البرامج التدريبية 2021، وهي كالتالي:

- اجتياز 4771 من أعضاء هيئة التعليم برنامج أساسيات التوجيه الفني.

- اجتياز 1130 من أعضاء هيئة التعليم برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

- اجتياز 1578 برنامج تسكين على وظائف كادر المعلمين طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

- اجتياز 646 من أعضاء هيئة التعليم برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد.

- اجتياز 2872 من أعضاء هيئة التعليم برنامج متعة وأسلوب حياة لمعلمي الرياضيات.

برنامج التأهيل التربوي بالأزهر

- اجتياز 624 من معلمي الأزهر الشريف برنامج التأهيل التربوي.

- اجتياز 629 من معلمي الأزهر الشريف برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد.

- اجتياز 30972 من معلمي الأزهر الشريف برنامج الترقي لوظائف المعلمين.

- تدريب 1000 من مديري إدارات التعليم التجاري بالمديريات، ومديري التعليم التجاري بالإدارات التعليمية؛ بأهمية تطبيق منهجية الجدرات المهنية بمدارس التعليم الفني.