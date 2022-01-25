تفاصيل التقدم لمسابقة الفنجري.. 40 ألف جنيه لمواجهة الانحراف الفكري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقدم لمسابقة الفنجري، وخاطبت المديريات والإدارات التعليمية، بأن اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2021 تخصيص جائزة مفتوحة لجميع المواطنين على النحو التالي:

مسابقة الفنجري تناقش تجديد الخطاب الفكري ومواجهة الأوبئة

- مبلغ 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه في أي من الموضوعين التاليين:

- مواجهة الأوبئة في الفكر الإسلامي.

- تجديد الخطاب الدعوي ومواجهة الإنحراف الفكري.

- مبلغ 30 ألف جميه لجائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن عشرة آلاف جنيه في أي من الموضوعين السابقين.

- ملبغ 20 ألف جنيه لعدد 4 جوائز تشجيعية للبحوث الجديدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 5 آلاف جنيه.

31 يناير بدء التقديم للمسابقة.. اعرف الشروط

وحددت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لمسابقة الفنجري جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري وهي كالتالي:-

- يقدم البحث بموجب إيصال استلام بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة - ٤٢ شارع جامعة الدول العربية في ميعاد علينه 31 يناير 2022 وذلك من عند ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة وعند ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز 20 صفحة.

يشترط في البحث أن يكون معدا لمسابقة الفنجري ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية ؛ المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شؤون الوقف طبع أي بحث فائز منى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.

- سيقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالنادي النهري لهيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام.