أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-1-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية استقرارًا اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدواجن والكتاكيت قبل يومين ماضيين، نتيجة الإقبال على حركة البيع والشراء، بعد أن حافظت الأسعار على استقرارها عند سعر متدنِ قرابة الأسبوعين بشكل متتالي في المزرعة والأسواق، وذلك بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

وفي تصريحات لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، قال إنّ اليوم الأربعاء يشهد استقرارًا في السوق المحلي، إذ وصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم لنحو 27 جنيهًا للكيلو مقابل 26 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى المستهلك في الأسواق إلى سعر يتراوح بين 31 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

واستقرت الدواجن البلدي عن سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، لتباع في الأسواق إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، وتختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار البيض اليوم

وما زالت أسعار البيض تحافظ على استقرارها عند نفس المستويات التي وصلتها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تراوح سعر البيض في المزرعة بين 48.5 و52.5 جنيه، ويصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا باختلاف أنواعه، أما سعر الكتكوت فتراوح بين 7 و9 جنيهات مقابل 5 و6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لأسعار كتاكيت الشركات، وصل سعر كتكوت رواد النيل لنحو 7 جنيهات، وكتكوت الوطنية سجّل نحو 11.25 جنيه، والحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه، فيما وصل سعر كتكوت العناني إلى 10.25 جنيه، والقاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر الرومي اليوم عند 50 و65 جنيها للكيلو في السوق المحلية.