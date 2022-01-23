أسعار الدواجن اليوم الأحد 23-1-2022 في مصر

أسعار الدواجن من أكثر الكلمات البحثية التي يتابعها الكثيرين بشكل يومي، ففضلا عن أنّها من الأطعمة الرئيسية على مائدة المصريين، إلا أنّها تشهد حالة من الاضطراب خلال الفترة الماضية، حيث زادت الأسعار نهاية العام الماضي خاصة سعر كرتونة البيض، حيث وصلت في عدد من المناطق لأكثر من 70 جنيها، وبعد طرح وزارة الزراعة كميات من البيض في منافذ البيع الخاصة بها، عادت الأسعار لمستواها الطبيعي إلى حد ما.

والراغبون في معرفة أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، نستعرضها لكم بعد إجراء جولة ميدانية على عدد من الأسواق المحلية في منطقة الدقي، فضلا عن عرض أسعار اللحوم أيضا، في السطور التالية..

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية

وبحسب تجار في سوق سليمان جوهر، فالتحرك في أسعار الدواجن أصبح ضعيف مؤخرا بسبب زيادة المعروض، وجاء سعر الكيلو جرام من البانيه بنحو 80 جنيها، بينما الدبابيس نحو 43 جنيها، والأوراك المقطعة 32 جنيها، والأوراك كاملة نحو 38 جنيها، بينما سعر الكيلو من الفراخ البيضاء نحو 32 جنيها، مؤكدين أنّ تلك الأسعار قد تنخفض أو ترتفع بشكل طفيف حسب المنطقة وتكلفة النقل.

ووصل سعر الفرخة البلدي وزن 1500 جرام نحو 60 جنيها، بينما البط بين 45 إلى 52 جنيها، والرومي بين 55 إلى 57 جنيها، بينما وصل سعر الأرانب وزن 1500 جرام نحو 70 جنيها.

أسعار اللحوم في الأسواق

أما أسعار اللحوم فجاءت كالآتي، فبلغ سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز نحو 130 جنيها، ووصل سعر اللحم الضأن نحو 120 جنيها، والجملي 110 جنيهات، والكبدة 130 جنيها، والمجمدة 85 جنيها، بينما اللحم المفروم نحو 115 جنيها، واللحم الاستيك نحو 150 جنيها، والمجمدة 65 جنيها، بينما وصل سعر السجق البلدي نحو 140 جنيها، والمجمدة بنحو 95 جنيها.