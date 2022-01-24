أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-1-2022 في مصر: ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت في مطلع الأسبوع الجاري ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إذ حافظت على استقرارها قرابة الأسبوعين بشكل متتالي، وذلك وفقًا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إذ أرجع رئيس الشعبة هذه الزيادة نتيجة زيادة حركة البيع والشراء.

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن في حديثه لـ«الوطن»، ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم إلى نحو 27 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى المستهلك في الأسواق إلى نحو 31 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة للدواجن البلدي، ارتفع سعرها أيضًا إلى سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى لمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، وذلك بحسب المنطقة.

أسعار البيض اليوم

أما بالنسبة لأسعار البيض، استقر سعر الكرتونة عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، ليتراوح سعره في المزرعة بين 48.5 و52.5 جنيه، ويصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا، باختلاف أنواعه، وبالنسبة لسعر الكتكوت ارتفع بالمزرعة ليتراوح بين 7 و9 جنيهات مقابل 5 و6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لكتاكيت الشركات، وصل سعر كتكوت العناني إلى 10.25 جنيه، أما القاهرة للدواجن فقد وصل سعر الكتكوت إلى 9.25 جنيه، وفي رواد النيل وصل الكتكوت إلى نحو 7 جنيهات، وكتكوت الوطنية سجّل نحو 11.25 جنيه، والحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر الرومي اليوم عند 50 و65 جنيها للكيلو في السوق المحلية.