أسعار الدواجن اليوم السبت 22-1-2022 في مصر

لا غنى عن تناول الدجاج بالنسبة للكثيرين الذين يتلذذون بمذاقها وطهيها بمختلف الأصناف فهناك من يحبون الفراخ المشوية والعض يح المقلي بينما يفضل الكثيرين تناولها كشاورما أو شيش طاووق، ومع مختلف أشكالها وأصنافها ومشتقاتها المتعددة مثل البانيه، يبحث الكثيرين عن أسعار الدواجن ويحرصون على شرائها لإدخالها في تحضير العديد من الوجبات بعيدا عن اللحوم الحمراء المرتفعة السعر.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الحرص على شرائها من قبل الكثيرين تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، واللحوم في المجمعات الاستهلاكية، والأسماك في السوق، وفق لجولة في عدد من الأسواق في منطقة وسط البلد، والدقي، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن في السوق المحلي

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحاته للوطن، إن سعر الدواجن البيضاء تراوح ما بين 30 إلى 33 جنيهًا، حسب المنطقة، بينما وصل سعر الأجنحة حوالي 25 جنيهًا، الهياكل حوالي 23 جنيهًا حسب المنطقة، بينما يباع البانية ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس حوالي، 45 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك إلى 38 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البلدي وزن 2 كيلو جرام حوالي 75 جنيهًا، والفرخة المجمد وزن كيلو واحد بسعر 36 جنيهًا.

أسعار اللحوم المختلفة في الأسواق المحلية

وصل متوسط سعر الأرانب بوزن 2 كيلو لنحو 70 جنيها، وتراوح سعر البط بين 45 و50 جنيها، وجاء سعر جوز الحمام ليل إلى 90 جنيها، بينما وصل متوسط سعر جوز السمان مبلغ 25 جنيها، بينما جاء سعر الرومي ليبلغ قيمة 50 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وتراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز، بين 130 و160 جنيها، بينما وصل سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن لنحو 145 جنيهًا، والجملي لنحو 120 جنيهًا، وصل سعر اللحم المفروم حوالي 110 جنيهًا، بينما البتلو 150 جنيهًا، والكبدة 130 جنيهًا، ووصلت اللحوم الكندوز ما بين 130 إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام، بينما سعر الجملي حوالي 120 جنيهًا، بينما الضأن.