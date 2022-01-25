أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-1-2022 في مصر

تبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الدواجن بشكل يومي، باعتبارها أحد أهم الأطعمة على مائدة المصريين، بمشتقاتها المختلفة، والتي تتنوع بين أوراك وأجنحة وبانيه، وتختلف أسعارها لتناسب جميع الفئات المجتمعية المختلفة.

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

وقال عبدالعزيز السيد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إنّ أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء لنحو 27 جنيهًا من المزرعة، ليباع للمستهلك بين 31 إلى 33 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، لتباع في السوق بين 40 إلى 42 جنيهًا، حسب المنطقة وتكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلي

وأوضح أنّ الاستقرار وصل إلى سعر البيض، حيث تُباع كرتونة البيض الأبيض «30 بيضة» في المزرعة بنحو 48 جنيها، ليباع في المحلات بسعر يتراوح بين 50 إلى 52 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 49 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بنحو 53 جنيهًا، بينما البلدي وهو الأكثر ارتفاعًا فوصل سعر الكرتونة في المزرعة لنحو 55 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بنحو 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم في الأسواق

واستقرت أسعار اللحوم في الأسواق ومنافذ بيع القوات المسلحة، بسبب توافر المعروض، حيث يُباع الكيلو جرام من السجق البلدي بنحو 140 جنيها، والمجمدة بنحو 95 جنيها، بينما وصل سعر الكبدة لنحو 120 جنيهًا، والمجمدة بـ85 و65 حسب النوع عادي أو ممتاز، بينما اللحم المفروم وصل لنحو 120 جنيهًا، واللحم الاستيك بنحو 150 جنيهًا، واللحم الكندوز بنحو 130 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن نحو 120 جنيها، والجملي 110 جنيهات.