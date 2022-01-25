وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفرنسي الوضع في ليبيا: عقد الانتخابات وإخراج المرتزقة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، في إطار التشاور المستمر بين مصر وفرنسا، والعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، ناقشا خلالها الوضع في دولة ليبيا الشقيقة، فضلا عن استعدادات مصر لاستضافة قمة تغير المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال مختلف ملفات التعاون الثنائي، إذ اتفقا على أهمية استمرار وتيرة التعاون الجاري، وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

مصر ستدفع بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي

أضاف حافظ أن الاتصال تناول أيضا، التعاون في ملف تغيُر المناخ، إذ أكد الوزير شكري، بصفته الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر، على أن مصر ستدفع بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المناخ.

كما أكد الوزير شكري أهمية البناء على ما حققته الدورة الـ26 للمؤتمر بجلاسكو، من أجل تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ، ودعم الدول النامية، خاصة الأفريقية، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع فرنسا، اتصالاً بملف تغيُر المناخ.

الوزيران يناقشان مستجدات المشهد اللبناني

كما ذكر المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها المستجدات على المشهد اللبناني مؤخرا، مع التأكيد على ضرورة دعم كل السُبل السياسية بغية تحقيق الاستقرار المنشود.

وكذلك جرى تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ أكد الوزير شكري أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع الحفاظ على ملكية الليبيين للحل السياسي، ووقف التدخلات الخارجية، وإخراج جميع القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، في مدى زمني محدد، تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة، ووفقا لمخرجات مسار برلين وقمة باريس.