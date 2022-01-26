مي سليم: مش برفض أدوار نوع من التناكة.. والتمثيل أكل عيشي

قالت الفنانة مي سليم إنها تشعر أن أداءها التمثيلي تطور، موضحة: «اشتغلت على نفسي والناس كانت واخدة في الأول انطباع عني إني بغني وبالتالي كان صعب جدا أثبت نفسي كممثلة، وابتديت بفيلم (الديلر) واللي بيشارك فيه ممثلين تقال».

اختياري للأعمال الفنية أصبح صعبا

وأضافت «سليم» خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن اختيارها للأعمال الفنية أصبح أصعب من الأول، «في الأول كنت عاوزة أبقى في الدور ده وده وأعمل شخصيات كتير، لكن دلوقتي بدور على الشخصية اللي بحس أنها هتضيف لي وأنا هضيف لها ونضجت فيها أكتر وأطور فيها أكتر وبالتالي الاختيار بقى صعب»، لافتة إلى أنها لا ترفض الأدوار نوعًا «التناكة».

سبب اعتذارها عن اختيار بعض الأعمال الفنية

وكشفت عن سبب اعتذارها عن بعض الأعمال الفنية مؤخرا، قائلة: «مش قصة بعتذر عشان تناكة، خاصة لما تبقي أم وأنتي المسؤولة، الشغل أكل عيشي، بقيت حابة اختار أكتر ومعملش إلا الحاجة اللي مقتنعة بيها 100%».

لميس الحديدي: تخنت 2 كيلو ونص في أسبوعين

كما كشفت أن وزنها زاد مؤخرا: «تخنت شوية أعمل إيه يا جماعة في الشتا باكل بس، باكل كتير وكل حاجة بس مش بكميات كبيرة»، من جانبها داعبتها الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «بلاش نتكلم عن التخن، أنا تخنانة 2 كيلو ونص في اسبوعين دة شيء رهيب».

وأبدت مي سليم سعادتها بعودة الإعلامية لميس الحديدي من جديد على الشاشة بعد شفاءها من كورونا، قائلة: «ألف سلامة عليكي والحمد لله إنك رجعتي بالسلامة لأنك وحشانا ولما انتي مش بتبقي موجودة فعلا بيبقى فيه حاجة ناقصة ودي مش مجاملة بس بحب اتفرج على البرنامج بتاعك من زمان، انتي صبحتي بس بحب اتفرج عليكي».