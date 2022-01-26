نشب، منذ قليل، حريق هائل في عقار سكني بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني، وامتد إلى الطابق الخامس ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لإخمادها.

علاج 3 حالات اختناق

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.