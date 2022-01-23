السيطرة على حريق بمخزن أخشاب في حي الخليفة دون إصابات «صور»

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بمغلق خشب، في عطفة رجب بدرب الحصر بحي الخليفة.

وعلى الفور، توجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقها العميد طارق اليمني رئيس حي الخليفة، وكل الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي الخليفة وقيادات قسم الخليفة والدفاع المدني والمرافق، لتفقد ومعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق، وإزالة الآثار الناجمة عنه وتقديم المساعدات الطارئة.

الدفع بسيارات المطافئ والإسعاف

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن قوات الحماية المدنية توجهت على الفور إلى موقع الحريق، وتم التعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بـ5 سيارات للإطفاء وفنطاس للمياه وسيارتي إسعاف.

وأكدت، أنه بمعاينة موقع الحادث تبين أن مغلق الخشب المحترق به كميات من مخلفات الأخشاب، والتي ساعدت على انتشار النيران.

السيطرة على الحريق

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحد من الحريق وعدم امتداده للأراضي والمخازن المجاورة، نظرا لوجود الأخشاب، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتُجرى حاليا أعمال التبريد بعد تدعيم موقع الحادث بعدد من سيارات الإطفاء، ووجود جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بمكان الحادث، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وحُرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة، على أن يتم الاستماع للشهود وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.